Австрия предлагает немалые стипендии молодым украинским ученым

Украинские молодые ученые могут получить немалые стипендии от Австрии. При этом проводить исследования в Вене.

Молодых кандидатов наук Украины приглашает Институт гуманитарных исследований в Вене. При этом предлагает исследовательские стипендии в несколько тысяч евро.

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Молодым украинским ученым предлагают стипендии в Вене

Присоединиться к программе могут кандидаты наук в области гуманитарных или социальных наук.

Победители смогут в течение четырех месяцев работать над своим исследованием в австрийском Институте гуманитарных исследований Вены. Также получат ежемесячную стипендию в размере 2 500 евро (если стипендиат еще учится) или 3 000 евро (если ученый уже защитил диссертацию).

Для участия в программе кандидаты должны предоставить резюме, описание исследовательского проекта и сопроводительное письмо. В нем следует указать, как пребывание в университете поможет достичь конкретных целей исследования.

Кроме того, необходимо предоставить список публикаций и два рекомендательных письма.

Все документы должны быть заполнены на английском.

Заявки на участие в стипендиальной программе будут принимать до 16 января 2023 года в 12:59 по киевскому времени.

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