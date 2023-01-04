Австрия предлагает немалые стипендии молодым украинским ученым
Источник:osvita.ua
Украинские молодые ученые могут получить немалые стипендии от Австрии. При этом проводить исследования в Вене.
Молодых кандидатов наук Украины приглашает Институт гуманитарных исследований в Вене. При этом предлагает исследовательские стипендии в несколько тысяч евро.
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Молодым украинским ученым предлагают стипендии в Вене
Присоединиться к программе могут кандидаты наук в области гуманитарных или социальных наук.
Победители смогут в течение четырех месяцев работать над своим исследованием в австрийском Институте гуманитарных исследований Вены. Также получат ежемесячную стипендию в размере 2 500 евро (если стипендиат еще учится) или 3 000 евро (если ученый уже защитил диссертацию).
Для участия в программе кандидаты должны предоставить резюме, описание исследовательского проекта и сопроводительное письмо. В нем следует указать, как пребывание в университете поможет достичь конкретных целей исследования.
Кроме того, необходимо предоставить список публикаций и два рекомендательных письма.
Все документы должны быть заполнены на английском.
Заявки на участие в стипендиальной программе будут принимать до 16 января 2023 года в 12:59 по киевскому времени.
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- Соответствующий приказ обнародовали в Министерстве образования Австрии. В начале полномасштабной войны это министерство разрешило украинским студентам не платить за обучение в летнем семестре 2022 года.
- Впоследствии студентам из Украины разрешили не платить за обучение и за зимний 2022 – 23 и летний семестр 2023 года.
- Это решение касается 2150 украинских студентов, получающих образование в одном из 22 государственных университетов или в одном из 14 университетов педагогического образования Австрии.