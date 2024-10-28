Карта уже с Крымом: ученики 7 класса получат новые учебники по украинскому языку
Источник:Издательство "Литера ЛТД"
Издательство "Литера" подготовило новый тираж учебников по украинскому языку для 7 класса. Здесь уже карту Украины изобразили с Крымом.
Эти учебники уже отправляют в школы нашего государства. Об этом говорится в заявлении издательства.
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Ученики 7 класса получат новые учебники по украинскому языку
В издательстве заявили, что за свой счет напечатали исправленный тираж. Основатель издательства Сергей Макаревич сообщил, эта версия – обновлена и доработана.
Мы допустили досадную техническую ошибку при печати предыдущего тиража. Ошибку исправляем... Хочу заверить вас: проблема решена и новые учебники уже готовы к использованию в школах. Этот случай для нас стал напоминанием, насколько важно быть точными во всех деталях. Ведь учебники – это не просто инструмент обучения. Это источник знаний для будущего поколения,
– заявил Макаревич.
К теме В учебниках по украинскому языку нашли карту Украины без Крыма
Что известно о скандале с учебниками для 7 класса
- В начале сентября в Украине возник скандал из-за учебника по украинскому языку для 7 класса.
- В нем нашли карту нашего государства без Крыма.
- Учебники напечатали в 2024 году. Их рекомендовало Минобразования Украины.
- Авторами учебника по украинскому языку для 7 класса являются Анастасия Онатий и Тарас Ткачук. В бумажной версии этого учебника допустили такую же ошибку.
- Министр образования Украины Оксен Лисовой отреагировал и отметил, что Крым – это Украина. Также заявил, что ошибку будет исправлять издатель за свой счет.