Учебники для 5-6-х классов НУШ требуют изменений: опрос

82% опрошенных педагогов считают, что школьные учебники для 5 - 6-х классов НУШ надо доработать. Педагоги также назвали основные изменения.

Об этом свидетельствуют результаты исследования. Есть и такие учителя, которые не видят необходимости в изменениях.

Смотрите также Год в кресле министра: как реформирует украинское образование Оксен Лисовой

Почему учебники для 5 – 6 классов нуждаются в изменениях

Учителя рассказали, что стоит доработать и изменить:

связь учебного материала с реальными запросами и жизнью учеников;

задания для учеников;

содержание теоретического материала;

последовательность изложения теоретического материала.

Учителя при этом говорят, что используют в своей работе как НУШовские новые учебники, так и старые. Одна из респонденток отметила: если работать только с таким учебником [по новому Государственному стандарту], уровень грамотности детей будет нулевым.

Зато около 18% опрошенных педагогов считают, что учебники, которые они используют, не требуют доработок.

Розкрийте свій потенціал у навчанні та кар'єрі в сучасному дистанційному коледжі OPTIMA! Передові методики викладання, профільна освіта зі зручним графіком та ексклюзивні матеріали, розроблені провідними спеціалістами, – усе, що потрібно, аби будувати успішне майбутнє. Дізнатися детальніше про навчання та його перспективи можна 2 квітня на безплатному вебінарі за посиланням

Также авторы исследования сравнили две типичные образовательные программы для 5-х и 6-х классов – не "по НУШ" и "по НУШ". Они выяснили, что предельное количество учебных часов в неделю не изменилось, а количество учебных предметов даже увеличилось.

Заместитель главы Минобразования Андрей Сташкив добавил, что сейчас в МОН работают над изменением Типовой образовательной программы для 5 – 9-х классов, чтобы дать школам большую гибкость в формировании расписания.