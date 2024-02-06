МОН согласовало учебники для 7 класса Новой украинской школы

Минобразования Украины рекомендовало к использованию учебники для 7 класса Новой украинской школы. В перечень вошло 127 наименований.

Соответствующий приказ подписал заместителем главы ведомства Дмитрий Завгородний. Что это за учебники, читайте дальше.

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Минобразования одобрило перечень учебников для 7 класса НУШ

Из этих 127 наименований 8 учебников – по украинскому языку, 3 учебника – по украинскому языку для национальных меньшинств, 6 учебников – по украинской литературе, 5 учебников – по зарубежной литературе и 3 учебника – по интегрированным литературным и языково-литературным курсам.

Также перечень содержит 8 учебников по алгебре, 7 учебников по геометрии, 3 учебника по интегрированному курсу математики, 6 – по информатике.

Гриф МОН получили и 6 учебников по биологии, 7 учебников по географии, 5 – по физике, 5 – по химии, 7 учебников по интегрированному курсу "Здоровье, безопасность и благосостояние".

Перечень содержит и 7 учебников по истории Украины, 5 – по всемирной истории, 2 – по интегрированному курсу "История: Украина и мир", 2 – по технологиям, 5 – по искусству.

Грифование прошли также 7 учебников по английскому языку, по 3 учебника по немецкому и французскому языку, 14 – по языкам и литературе национальных меньшинств.

Теперь учителя смогут выбрать среди предложенных те, с которыми хотят работать в дальнейшем.

Ранее мы также сообщали, что в Украине хотят изменить экспертизу проверки школьных учебников.