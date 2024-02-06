Відповідний наказ підписав заступником очільника відомства Дмитро Завгородній. Що це за підручники, читайте далі.

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Міносвіти схвалило перелік підручників для 7 класу НУШ

З циз 127 найменувань 8 підручників – з української мови, 3 підручники – з української мови для національних меншин, 6 підручників – з української літератури, 5 підручників – із зарубіжної літератури та 3 підручники – з інтегрованих літературних і мовно-літературних курсів.

Також перелік містить 8 підручників з алгебри, 7 підручників з геометрії, 3 підручники з інтегрованого курсу математики, 6 – з інформатики.

Гриф МОН отримали й 6 підручників з біології, 7 підручників з географії, 5 – з фізики, 5 – з хімії, 7 підручників з інтегрованого курсу "Здоров'я, безпека та добробут".

Перелік містить і 7 підручників з історії України, 5 – зі всесвітньої історії, 2 – з інтегрованого курсу "Історія: Україна і світ", 2 – з технологій, 5 – з мистецтва.

Грифування пройшли також 7 підручників з англійської мови, по 3 підручники з німецької та французької мови, 14 – з мов та літератур національних меншин.

Тепер вчителі зможуть обрати з-поміж запропованих ті, з якими хочуть працювати надалі.

Раніше ми також повідомляли, що в Україні хочуть змінити експертизу перевірки шкільних підручників.