Мир активно помогает: какие учебники еще напечатают для учеников 5 и 6 классов

Сегодня в Украине печатают учебники по истории Украины для 5 класса. Печать и доставка профинансировали из госбюджета.

За средства ЕС также опубликуют учебники по информатике для 5 класса и искусства для 6 класса. Благодаря правительству Японии 5-классники получат учебники по украинской литературе и зарубежной литературе.

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Какие учебники напечатают для учащихся 5 и 6 классов

Благодаря Детскому фонду ООН (UNICEF) в Украине опубликуют также учебники по географии для 6 класса и учебники для детей с особыми образовательными потребностями.

Также, в соответствии с принятым проектом закона о госбюджете, МОН получит больше средств из казны, в том числе и на печать учебников для ученичества 5 и 6 классов.

За эти деньги ученики должны получить учебные книги по следующим предметам:

5 класс

технологии;

английский язык;

другие иностранные языки;

здоровье, безопасность и благополучие;

этика;

искусство и культура.

️6 класс

информатика;

здоровье, безопасность и благополучие;

этика.

В МОН подчеркнули: учебники для 5 и 6 классов – в приоритете, ведь дети учатся по программе НУШ. Ранее в результате эти книги не печатали.

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Какая ситуация с учебниками для 5 и 6 классов