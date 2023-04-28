"Опасный для детей": один из учебников будет изъят из украинских школ

В Украине будет проведена повторная экспертиза учебника "Основы здоровья". Соответствующее решение приняло Минобразования.

По словам нардепки Инны Совсун, это позволит изъять вредоносный и опасный учебник из школ. Ведь пересмотр решения лишит его грифовки "рекомендован МОН".

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Учебник "Основы здоровья" извлекут из школьной программы

Нардепка уточнила, что этот учебник "забивает" головы детям тезисами вроде "жертвы провоцируют насильника короткой юбкой, ярким макияжем, походом на дискотеку" и прочим токсичным мусором.

Наконец у Министерства образования появилась воля, чтобы деть этот адский учебник куда-то подальше от украинских школ,

– сказала Совсун.

Так, МОН издало распоряжение Института модернизации содержания образования о проведении повторной экспертизы учебника.

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Также нардепка считает, что нужно решать, как бороться со случаями социального насилия и притязаний в школах. По ее мнению, следует разработать учебные материалы и тренинги для учителей на тему социального образования и предотвращения насилия.

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