Учителя могут самостоятельно изменять содержание учебного предмета

Учителя в Украине получили право изменять содержание учебного предмета. В общем, могут модифицировать его на 20%.

Об этом указано в инструктивно-методических рекомендациях по преподаванию школьных предметов, предоставленных Минобразования Украины.

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Учителя могут изменять содержание учебного предмета

Так, в этом учебном году педагоги могут разрабатывать учебную программу предмета или интегрированного курса на основе выбранной модельной учебной программы. При работе над программой можно вносить изменения в содержание учебного предмета или интегрированного курса.

Но следует учитывать подготовленность класса, региональные особенности, рабочий учебный план школы или необходимость своевременного реагирования на конкретные условия обучения.

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То есть педагоги могут дополнять содержание программы, включая региональный компонент, или наоборот изымать отдельные вопросы, во избежание чрезмерной детализации содержания учебного материала.

Также учителя могут расширять, углублять или уплотнять содержание отдельных тем программы, учитывая потребности учеников, материально-техническое обеспечение учебного заведения или запросы родителей.

Кроме того, педагоги имеют право дополнять тематику практических и творческих работ.

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