Про це вказано в інструктивно-методичних рекомендаціях щодо викладання шкільних предметів, наданих Міносвіти України.

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Учителі можуть змінювати зміст навчального предмета

Так, цього навчального року педагоги можуть розробляти навчальну програму предмета або інтегрованого курсу на основі обраної модельної навчальної програми. Під час роботи над програмою можна вносити зміни у зміст навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Але варто враховувати підготовленість класу, регіональні особливості, робочий навчальний план школи або необхідність своєчасного реагування на конкретні умови навчання.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Тобто педагоги можуть доповнювати зміст програми, включаючи регіональний компонент, або навпаки вилучати окремі питання, з метою уникнення надмірної деталізації змісту навчального матеріалу.

Також учителі можуть розширювати, поглиблювати або ущільнювати зміст окремих тем програми, зважаючи на потреби учнів, матеріально-технічне забезпечення закладу освіти або запити батьків.

Окрім того, освітяни мають право доповнювати тематику практичних та творчих робіт.

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