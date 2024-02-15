Учащиеся поврежденных в результате ракетного удара школ во Львове переходят на дистанционку
Источник:Андрей Садовый
Утром 15 февраля россияне ударили ракетами по Львову. В результате удара по городу повреждены несколько учебных заведений.
Речь идет о двух школах и садике. Из-за повреждений в этих учебных заведениях меняют формат обучения.
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Поврежденные школы переводят на дистанционку
Эти поврежденные в результате ракетного удара учебные заведения временно переходят на дистанционное обучение, уточнил мэр Львова Андрей Садовый.
Речь идет о школе №45 и частной Школе свободных и неравнодушных,
Также поврежден детский сад №165, уточняет Суспильное.
В школах дети сегодня идут онлайн, где есть поражение. Главное – максимально оперативно восстановить все эти пораженные здания и помочь людям,
– отметил Садовый.
Ме город также сообщил, что в результате вражеского ракетного удара в домах выбиты более 400 окон. Всего взрывная волна повредила более 15 жилых домов.
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Что известно о ракетной атаке россиян по Львову
- Утром 15 февраля Россия ударила ракетами по Украине, в том числе по Львову.
- Мэр города Андрей Садовый сообщил, что в городе есть попадания.
- В результате удара повреждены дома и учебные заведения.
- Также ранены, им помогли на месте.
- В городе продолжаются восстановительные работы.