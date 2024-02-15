Учащиеся поврежденных в результате ракетного удара школ во Львове переходят на дистанционку

15 февраля 2024, 10:31
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Андрей Садовый

Утром 15 февраля россияне ударили ракетами по Львову. В результате удара по городу повреждены несколько учебных заведений.

Речь идет о двух школах и садике. Из-за повреждений в этих учебных заведениях меняют формат обучения.

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Поврежденные школы переводят на дистанционку

Эти поврежденные в результате ракетного удара учебные заведения временно переходят на дистанционное обучение, уточнил мэр Львова Андрей Садовый.

Речь идет о школе №45 и частной Школе свободных и неравнодушных, 

Также поврежден детский сад №165, уточняет Суспильное. 

В школах дети сегодня идут онлайн, где есть поражение. Главное – максимально оперативно восстановить все эти пораженные здания и помочь людям,
– отметил Садовый.

Ме город также сообщил, что в результате вражеского ракетного удара в домах выбиты более 400 окон. Всего взрывная волна повредила более 15 жилых домов.

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Что известно о ракетной атаке россиян по Львову

  • Утром 15 февраля Россия ударила ракетами по Украине, в том числе по Львову.
  • Мэр города Андрей Садовый сообщил, что в городе есть попадания.
  • В результате удара повреждены дома и учебные заведения.
  • Также ранены, им помогли на месте.
  • В городе продолжаются восстановительные работы.
Автор: Марія Волошин