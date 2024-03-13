Учебные заведения в Сумах перевели на дистанционное обучение

13 марта 2024, 10:54
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Источник:

Сумской горсовет

Учебные заведения в Сумах переводят на дистанционное обучение. Речь идет о школах, детсадах и заведениях внешкольного образования.

Такой формат в городе будет действовать до конца недели. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

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Школы в Сумах будут работать дистанционно

И. о. городского головы Артем Кобзарь сообщил, что в садах будут работать дежурные группы. В школах, если будет надо, создадут дежурные классы.

Со следующего понедельника в школах – каникулы,
– сообщил чиновник.

В управлении образования и науки напоминают, что образовательный и воспитательный процесс происходит с согласия родителей.

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Когда в школах Украины будут весенние каникулы 2024

  • В скором времени в школах Украины стартуют весенние каникулы.
  • Учащиеся будут отдыхать большей частью неделю.
  • Однако графики весенних каникул могут не совпадать в регионах.
  • Когда учащиеся будут отдыхать, читайте по ссылке.
Автор: Марія Волошин