Учебные заведения в Сумах перевели на дистанционное обучение
13 марта 2024, 10:54Читати новину українською
Источник:Сумской горсовет
Учебные заведения в Сумах переводят на дистанционное обучение. Речь идет о школах, детсадах и заведениях внешкольного образования.
Такой формат в городе будет действовать до конца недели. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
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Школы в Сумах будут работать дистанционно
И. о. городского головы Артем Кобзарь сообщил, что в садах будут работать дежурные группы. В школах, если будет надо, создадут дежурные классы.
Со следующего понедельника в школах – каникулы,
– сообщил чиновник.
В управлении образования и науки напоминают, что образовательный и воспитательный процесс происходит с согласия родителей.Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!
Когда в школах Украины будут весенние каникулы 2024
- В скором времени в школах Украины стартуют весенние каникулы.
- Учащиеся будут отдыхать большей частью неделю.
- Однако графики весенних каникул могут не совпадать в регионах.
- Когда учащиеся будут отдыхать, читайте по ссылке.