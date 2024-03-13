Учебные заведения в Сумах перевели на дистанционное обучение

Учебные заведения в Сумах переводят на дистанционное обучение. Речь идет о школах, детсадах и заведениях внешкольного образования.

Такой формат в городе будет действовать до конца недели. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

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Школы в Сумах будут работать дистанционно

И. о. городского головы Артем Кобзарь сообщил, что в садах будут работать дежурные группы. В школах, если будет надо, создадут дежурные классы.

Со следующего понедельника в школах – каникулы,

– сообщил чиновник.

В управлении образования и науки напоминают, что образовательный и воспитательный процесс происходит с согласия родителей.

Когда в школах Украины будут весенние каникулы 2024

В скором времени в школах Украины стартуют весенние каникулы.

Учащиеся будут отдыхать большей частью неделю.

Однако графики весенних каникул могут не совпадать в регионах.

Когда учащиеся будут отдыхать, читайте по ссылке.