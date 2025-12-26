Один из корпусов Львовской политехники снесли
- Во Львове снесли корпус бывшего Института устойчивого развития имени Черновола.
- Он принадлежал НУ "Львовская политехника".
Во Львове снесли пятиэтажное здание бывшего Института устойчивого развития имени Черновола. Оно было расположено на улице Чупринки.
В течение последних лет здание было одним из корпусов НУ "Львовская политехника". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.
Что известно об этом здании?
Здание построили в 1957 году в стиле советского неоклассицизма. В нем функционировали только учебные заведения: Львовский электромеханический техникум (1957 – 1963), Львовский техникум радиоэлектроники (1963 – 1994), Западноукраинский коллегиум (1994 – 2003), колледж Западноукраинского института информационных технологий и управления при Донецкой государственной академии управления (2003 – 2005), колледж ЛГИ НИУ имени Черновола (2005 – 2010). С 2010 года здание использовал технологический колледж НУ "Львовская политехника".
С 2024 года корпус использует частная школа. Само здание с 2021 года находится в собственности концерна ООО "Электрон-Экосити". в 2025 году компания получила разрешение на реконструкцию здания под спортивный образовательный комплекс с двухуровневой автостоянкой. Главный архитектор Львова Антон Коломейцев отметил, что требуется согласование проекта с Минкультом и информирование Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание находилось в аварийном состоянии.
На днях здание полностью демонтировали.
Как продолжается модернизация сети вузов?
- Процесс укрупнения университетов в Украине не прекращали.
- В сети Министерства образования и науки Украины сейчас есть более 120 вузов.
- По предварительным заявлениям МОН, в сети ведомства до 2030 года планировали оставить около 100 ЗВО.
- МОН мотивирует такие объединения вузов. В частности, акцентируют на том, что ЗВО после объединения могут получить 1,5 миллиона долларов инвестиций на оборудование.
- В МОН говорят, что готовят законопроект по модернизации сети вузов.