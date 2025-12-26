В течение последних лет здание было одним из корпусов НУ "Львовская политехника". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.

Что известно об этом здании?

Здание построили в 1957 году в стиле советского неоклассицизма. В нем функционировали только учебные заведения: Львовский электромеханический техникум (1957 – 1963), Львовский техникум радиоэлектроники (1963 – 1994), Западноукраинский коллегиум (1994 – 2003), колледж Западноукраинского института информационных технологий и управления при Донецкой государственной академии управления (2003 – 2005), колледж ЛГИ НИУ имени Черновола (2005 – 2010). С 2010 года здание использовал технологический колледж НУ "Львовская политехника".

С 2024 года корпус использует частная школа. Само здание с 2021 года находится в собственности концерна ООО "Электрон-Экосити". в 2025 году компания получила разрешение на реконструкцию здания под спортивный образовательный комплекс с двухуровневой автостоянкой. Главный архитектор Львова Антон Коломейцев отметил, что требуется согласование проекта с Минкультом и информирование Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание находилось в аварийном состоянии.

Визуализация будущего здания / Zaxid.net

На днях здание полностью демонтировали.

Как продолжается модернизация сети вузов?