Протягом останніх років будівля була одним із корпусів НУ "Львівська політехніка". Про це інформує 24 Канал з посиланням на Zaxid.net.

Що відомо про цю будівлю?

Будівлю спорудили у 1957 році в стилі радянського неокласицизму. У ній функціонували лише заклади освіти: Львівський електромеханічний технікум (1957 – 1963), Львівський технікум радіоелектроніки (1963 – 1994), Західноукраїнський колегіум (1994 – 2003), коледж Західноукраїнського інституту інформаційних технологій та управління при Донецькій державній академії управління (2003 – 2005), коледж ЛДІ НІУ імені Чорновола (2005 – 2010). З 2010 року будівлю використовував технологічний коледж НУ "Львівська політехніка".

З 2024 року корпус використовує приватна школа. Сама будівля з 2021 року перебуває у власності концерну ТОВ "Електрон-Екосіті". 2025 року компанія отримала дозвіл на реконструкцію будівлі під спортивний освітній комплекс із дворівневою автостоянкою. Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев зауважив, що потрібне погодження проєкту з Мінкультом та інформування Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Будівля перебувала в аварійному стані.

Візуалізація майбутньої будівлі / Zaxid.net

Днями будівлю повністю демонтували.

Як триває модернізація мережі вишів?