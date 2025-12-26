Протягом останніх років будівля була одним із корпусів НУ "Львівська політехніка". Про це інформує 24 Канал з посиланням на Zaxid.net.
Що відомо про цю будівлю?
Будівлю спорудили у 1957 році в стилі радянського неокласицизму. У ній функціонували лише заклади освіти: Львівський електромеханічний технікум (1957 – 1963), Львівський технікум радіоелектроніки (1963 – 1994), Західноукраїнський колегіум (1994 – 2003), коледж Західноукраїнського інституту інформаційних технологій та управління при Донецькій державній академії управління (2003 – 2005), коледж ЛДІ НІУ імені Чорновола (2005 – 2010). З 2010 року будівлю використовував технологічний коледж НУ "Львівська політехніка".
З 2024 року корпус використовує приватна школа. Сама будівля з 2021 року перебуває у власності концерну ТОВ "Електрон-Екосіті". 2025 року компанія отримала дозвіл на реконструкцію будівлі під спортивний освітній комплекс із дворівневою автостоянкою. Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев зауважив, що потрібне погодження проєкту з Мінкультом та інформування Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Будівля перебувала в аварійному стані.
Візуалізація майбутньої будівлі / Zaxid.net
Днями будівлю повністю демонтували.
Як триває модернізація мережі вишів?
- Процес укрупнення університетів в Україні не припиняли.
- У мережі Міністерства освіти і науки України зараз є понад 120 вишів.
- За попередніми заявами МОН, у мережі відомства до 2030 року планували залишити близько 100 ЗВО.
- МОН мотивує такі об'єднання вишів. Зокрема, акцентують на тому, що ЗВО після об'єднання можуть отримати 1,5 мільйона доларів інвестицій на обладнання.
- У МОН кажуть, що готують законопроєкт щодо модернізації мережі вишів.