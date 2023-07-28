Шмигаль назвал дату начала и окончания учебного года 2023 – 2024

Новый учебный год на Украине стартует 1 сентября 2023 года. Завершится в конце июня 2024 года.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания правительства рассказал, что Кабмин согласует соответствующее постановление. И добавил, что дети и студенты будут обучаться до 28 июня 2024 года.

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Когда стартует и закончится учебный год 2023 – 2024

ОВА и директора школ при этом должны обеспечить организацию начала учебного года в зависимости от ситуации в каждой области Украины.

Шмигаль подчеркнул: самое главное – это вопрос безопасности детей и образовательного процесса. Так что построение комфортных и качественных укрытий – это вопрос номер один для реализации.

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Средства для этого были выделены. Это 1,5 миллиарда гривен. Местные власти и общины играют в этих решениях главную роль,

– подчеркнул глава правительства.

Он уже неоднократно подчеркивал: надежные и надлежаще оборудованные укрытия должны иметь все учебные заведения.

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Что ухудшило образовательный процесс в Украине

Среди причин, которые снизили качество образовательного процесса в Украине: