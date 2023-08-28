ВНО для учителей, учеба стоя без телефонов: все главные новации учебного года 2023–2024

В МОН заявили, что в приоритете – очная учеба. Если ситуация с безопасностью позволяет, дети должны посещать школу. Но окончательное решение будет принято на местах. Все же дети в Украине смогут учиться по таким форматам:

онлайн;

оффлайн;

смешанный.

в этом году ситуация с укрытиями улучшилась: у них уже три четверти школ.

Так, школам советуют: лучше обучать детей в две смены, если в хранилище нельзя разместить всех одновременно, чем переходить на смешанную учебу. Если школа не имеет укрытия, учеников переведут в другую, где она есть. Места в "родных" школах будут хранить. Если в том или ином учебном заведении создадут условия для офлайн-обучения, дети смогут к нему вернуться.

Учебные заведения Николаевской, Запорожской, Херсонской области будут работать преимущественно дистанционно, в Сумской и Харьковской – в смешанном формате. В Харькове рассматривают вариант занятий для учеников начальной школы в метро.