Когда закончится учебный год в школах Луцка

Этот учебный год в нашем государстве начался 1 сентября 2023 года. Продлится до 28-29 июня 2024 года.

Такие даты установило Минобразования Украины. Дополнительное время в ведомстве предусмотрели на то, чтобы преодолеть образовательные пробелы, если таковые будут из-за воздушных тревог и тому подобное.

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Когда закончится учебный год 2023 – 2024 в луцких школах

МОН также ранее согласовало ориентировочные даты каникул. Весной дети уйдут на каникулы 25 марта и будут отдыхать до 31 марта.

Последний звонок в школах должен состояться 31 мая.

Глава департамента образования Луцкого горсовета взамен отметил, что во время учебного года ученики должны учиться минимум 175 дней.

В Луцкой городской территориальной общине начался год во всех общеобразовательных учреждениях 1 сентября, а завершится соответственно не позднее 1 июня,

– заявил Бондарь.

Также добавил, что в школах Луцка будут весенние каникулы. Однако чиновник не назвал конкретных дат отдыха школьников.

Заметим, что в рамках этого учебного года устанавливать графики обучения и каникул могут на местах.

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Когда закончится учебный год 2023/2024 в школах Украины