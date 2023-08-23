Кличко рассказал о формате работы киевских школ и надбавках учителям

Большинство из них – в очном формате, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Также рассказал о надбавках педагогам.

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В каком формате будут работать школы Киева

По словам чиновника, за время широкомасштабной войны Россия повредила в Киеве 104 учебных заведения. 83 из них уже восстановили. Остальные ремонтируют.

В этом году в столичные школы пойдут почти 25 тысяч первоклассников, что близко к показателям довоенных лет,

– уточнил мэр украинской столицы.

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И отметил, что зарплату педагогам Киева выплачивают своевременно и в полном объеме.

Кроме того, работникам столичных учебных заведений сохранена выплата надбавки за престижность труда – от 5% до 30%. А также стимулирующую надбавку за сложность и напряженность работы – 50% оклада руководителям, 20% педагогическим и другим работникам образовательных учреждений,

– рассказал Кличко.

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