Кличко рассказал о формате работы киевских школ и надбавках учителям
Источник:КГГА
1 сентября в столице Украины традиционно стартует новый учебный год. В этот день начнут работу все 420 школ Киева.
Большинство из них – в очном формате, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Также рассказал о надбавках педагогам.
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В каком формате будут работать школы Киева
По словам чиновника, за время широкомасштабной войны Россия повредила в Киеве 104 учебных заведения. 83 из них уже восстановили. Остальные ремонтируют.
В этом году в столичные школы пойдут почти 25 тысяч первоклассников, что близко к показателям довоенных лет,
– уточнил мэр украинской столицы.
И отметил, что зарплату педагогам Киева выплачивают своевременно и в полном объеме.
Кроме того, работникам столичных учебных заведений сохранена выплата надбавки за престижность труда – от 5% до 30%. А также стимулирующую надбавку за сложность и напряженность работы – 50% оклада руководителям, 20% педагогическим и другим работникам образовательных учреждений,
– рассказал Кличко.
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Как будут учиться ученики в Киеве с 1 сентября
- Формат работы каждая школа в столице Украины будет выбирать самостоятельно. При этом должно учесть пожелания родителей. Окончательное решение принимает педагогический совет учебного заведения.
- Расписание занятий руководители школ будут составлять в соответствии с количеством желающих учиться очно и емкости укрытия.
- Педагогические советы выбирают формы и форматы организации обучения. Также принимаются решения, как засчитывать результаты обучения учеников-беженцев, которые одновременно учатся за пределами Украины и в Киеве.
- Каждая школа должна обновить и схемы движения участников образовательного процесса во время тревоги и провести соответствующие тренировки и обучение по правилам пребывания в укрытиях.
- Власти будут учитывать ситуацию безопасности в столице. В случае необходимости будут вносить изменения в структуру учебного года.
- Последние звонки будут раздаваться в столичных школах 31 мая 2024 года.
- В целом учебный год в столице продлится с 1 сентября 2024 года по 28 июня 2024 года – с перерывами на каникулы, аттестацией и проведением компенсаторных занятий.