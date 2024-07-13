Когда стартует учебный год в школах, училищах и вузах Кировоградщины

На Кировоградщине новый учебный год начнется не в один и тот же день. Часть учебных заведений начнет работу в августе.

Руководительница областного департамента образования Эльза Лещенко рассказала, что в области есть 434 школы, 18 училищ и 11 вузов.

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Когда начнется учебный год в школах, училищах и вузах Кировоградщины

Чиновница отметила, что в законе об общем среднем образовании говорится о том, что учебный год в школах начинается 1 сентября.

В департамент образования и науки обращались некоторые главы общин с просьбой раньше начать обучение, чтобы в декабре можно было уйти на каникулы. Но в соответствии с действующим законодательством, это не разрешается,

– заявила она.

И добавила, что 18 училищ, расположенных в области, начинают работать 1 сентября.

Учреждений высшего образования в области – 11, четыре из них начнут работать с середины августа 2024 года,

– уточнила Лещенко.

Говорится о таких:

Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко – с 19 августа (бакалавриат и магистратура).

С 12 августа – Кропивницкий институт государственного и муниципального управления.

С 12 августа – Экономико-технологический институт имени Роберта Эльворти.

Релоцированный Донецкий государственный институт внутренних дел – или с 5, или с 12 августа начнется обучение.

Колледжи начнут работать с августа.

С 26 августа – Кропивницкий строительный колледж.

С 19 августа – Александрийский педагогический колледж имени Василия Сухомлинского.

С 19 августа – Кропивницкий профессиональный музыкальный колледж.

С 29 июля Александрийский аграрный профессиональный колледж.

Согласно действующему законодательству, заведения сами принимают решение о начале и конце учебного года, консультируясь с учредителем. Учредитель – управления образования местных советов, напомнила чиновница.

Ранее мы рассказывали, в каких городах в школах новый учебный год начнется уже в августе. Подробнее читайте по ссылке.