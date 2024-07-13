Когда стартует учебный год в школах, училищах и вузах Кировоградщины
Источник:Общественное
На Кировоградщине новый учебный год начнется не в один и тот же день. Часть учебных заведений начнет работу в августе.
Руководительница областного департамента образования Эльза Лещенко рассказала, что в области есть 434 школы, 18 училищ и 11 вузов.
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Когда начнется учебный год в школах, училищах и вузах Кировоградщины
Чиновница отметила, что в законе об общем среднем образовании говорится о том, что учебный год в школах начинается 1 сентября.
В департамент образования и науки обращались некоторые главы общин с просьбой раньше начать обучение, чтобы в декабре можно было уйти на каникулы. Но в соответствии с действующим законодательством, это не разрешается,
– заявила она.
И добавила, что 18 училищ, расположенных в области, начинают работать 1 сентября.
Учреждений высшего образования в области – 11, четыре из них начнут работать с середины августа 2024 года,
– уточнила Лещенко.
Говорится о таких:
- Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко – с 19 августа (бакалавриат и магистратура).
- С 12 августа – Кропивницкий институт государственного и муниципального управления.
- С 12 августа – Экономико-технологический институт имени Роберта Эльворти.
- Релоцированный Донецкий государственный институт внутренних дел – или с 5, или с 12 августа начнется обучение.
Колледжи начнут работать с августа.
- С 26 августа – Кропивницкий строительный колледж.
- С 19 августа – Александрийский педагогический колледж имени Василия Сухомлинского.
- С 19 августа – Кропивницкий профессиональный музыкальный колледж.
- С 29 июля Александрийский аграрный профессиональный колледж.
Согласно действующему законодательству, заведения сами принимают решение о начале и конце учебного года, консультируясь с учредителем. Учредитель – управления образования местных советов, напомнила чиновница.
Ранее мы рассказывали, в каких городах в школах новый учебный год начнется уже в августе. Подробнее читайте по ссылке.