Очільниця обласного департаменту освіти Ельза Лещенко розповіла, що в області є 434 школи, 18 училищ та 11 вишів.

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Коли розпочнеться навчальний рік у школах, училищах і вишах Кіровоградщини

Чиновниця зазначила, що у законі про загальну середню освіту мовиться про те, що навчальний рік у школах починається 1 вересня.

До департаменту освіти і науки зверталися деякі голови громад з проханням раніше розпочати навчання, щоб у грудні можна було піти на канікули. Але відповідно до чинного законодавства, це не дозволяється,

– заявила вона.

І додала, що 18 училищ, розташованих в області, починають працювати 1 вересня.

Закладів вищої освіти в області – 11, чотири з них почнуть працювати з середини серпня 2024 року,

– уточнила Лещенко.

Мовиться про такі:

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка – з 19 серпня (бакалаврат і магістратура).

З 12 серпня – Кропивницький інститут державного та муніципального управління.

З 12 серпня – Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті.

Релокований Донецький державний інститут внутрішніх справ – або з 5, або з 12 серпня розпочнеться навчання.

Коледжі почнуть працювати з серпня.

З 26 серпня – Кропивницький будівельний коледж.

З 19 серпня – Олександрійський педагогічний коледж імені Василя Сухомлинського.

З 19 серпня – Кропивницький фаховий музичний коледж.

З 29 липня Олександрійський аграрний фаховий коледж.

Відповідно до чинного законодавства, заклади самі ухвалюють рішення про початок та кінець навчального року, консультуючись із засновником. Засновник – управління освіти місцевих рад, нагадала чиновниця.

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