Не 1 сентября: когда в школах Ровно прозвучит первый звонок

Учебный год 2024/2025 в школах Украины стартует в разные даты. Часть учеников сядет за парты уже в сентябре.

Другие же будут ждать до сентября. Решение об изменении даты начала нового учебного года могут принимать на местах.

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Когда стартует новый учебный год в Ровно

Новый учебный год в Ровно традиционно начнется в сентябре. Об этом рассказал начальник городского управления образования.

Первый звонок в учебных заведениях прозвучит в понедельник, 2 сентября.

Начинать обучение раньше, как во Львове, в Ровно пока не планируют,

– отметил чиновник.

Однако, в городе размышляют над возможностью продолжения учебного года в июне следующего года. Такое решение примут, если продолжительность зимних каникул в декабре-январе увеличат.

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Ранее мы рассказывали, в каких городах в школах новый учебный год начнется уже в августе. Подробнее читайте по ссылке.