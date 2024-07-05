Опровергли фейк: когда стартует новый учебный год в школах Ивано-Франковска

В школах Ивано-Франковска учебный год стартует в сентябре. Раньше его начинать в городе не намерены.

Об этом сообщила руководительница департамента образования и науки Ивано-Франковского горсовета Виктория Дротянко. И опровергла ложную информацию, которую распространили в сети.

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Когда начнется обучение в школах Ивано-Франковска

Чиновница сообщила: информация об обучении в школах города в августе – фейк.

Планируем начать новый учебный год в школах 1 сентября,

– отметила Дротянко.

В городском департаменте образования и науки также сообщили, что, несмотря на отключение света, школьники не будут выходить на учебу с каникул раньше, пишет ПИК.

Так, городской совет Ивано-Франковска пока не принимал решение об изменении даты начала обучения в школах города.

Возможно, школы будут работать в комбинированном формате – офлайн и онлайн – в зависимости от ситуации с безопасностью,

– сообщили чиновники.

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