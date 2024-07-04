В Черкассах планируют изменить график учебного года в школах

4 июля 2024, 11:32
Читати новину українською

Источник:

Анастасия Чубина

В Черкассах учебный год 2024/25 в школах стартует 1 сентября. Однако возможны и изменения в графике.

Заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина сообщила, что из-за кризиса с электроснабжением в нашем государстве в их городе обсуждают различные варианты организации следующего учебного года.

Смотрите также Учеников-переселенцев могут лишить права учиться в дистанционном формате, – правозащитники

Как в Черкассах будут учиться ученики

Так, в Черкассах чиновники рассматривают воплощение в жизнь таких вариантов обучения школьников и организации каникул:

  1. Отказ от осенних и весенних каникул с увеличением зимних каникул до месяца.
  2. Удлинение зимних каникул на один месяц и завершение учебного года в начале июня 2025 года.
  3. Переход на шестидневную учебную неделю, что позволит сократить срок обучения и продлить зимние каникулы.
Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Заместитель мэра отметила, что эти варианты обсудят публично с директорами школ. Основной целью является обеспечение очного обучения в условиях дневного света.

  • Ранее мы информировали о том, что на Львовщине 41 тысячу учеников могут уже с начала нового учебного года перевести на дистанционный формат обучения. Это произойдет в случае, если правительство изменениями в постановление не предоставит разрешение на функционирование школ с определенным типом укрытий.
Автор: Марія Волошин