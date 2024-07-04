В Черкассах планируют изменить график учебного года в школах

В Черкассах учебный год 2024/25 в школах стартует 1 сентября. Однако возможны и изменения в графике.

Заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина сообщила, что из-за кризиса с электроснабжением в нашем государстве в их городе обсуждают различные варианты организации следующего учебного года.

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Как в Черкассах будут учиться ученики

Так, в Черкассах чиновники рассматривают воплощение в жизнь таких вариантов обучения школьников и организации каникул:

Отказ от осенних и весенних каникул с увеличением зимних каникул до месяца. Удлинение зимних каникул на один месяц и завершение учебного года в начале июня 2025 года. Переход на шестидневную учебную неделю, что позволит сократить срок обучения и продлить зимние каникулы.

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Заместитель мэра отметила, что эти варианты обсудят публично с директорами школ. Основной целью является обеспечение очного обучения в условиях дневного света.