В Черкассах планируют изменить график учебного года в школах
4 июля 2024, 11:32Читати новину українською
Источник:Анастасия Чубина
В Черкассах учебный год 2024/25 в школах стартует 1 сентября. Однако возможны и изменения в графике.
Заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина сообщила, что из-за кризиса с электроснабжением в нашем государстве в их городе обсуждают различные варианты организации следующего учебного года.
Смотрите также Учеников-переселенцев могут лишить права учиться в дистанционном формате, – правозащитники
Как в Черкассах будут учиться ученики
Так, в Черкассах чиновники рассматривают воплощение в жизнь таких вариантов обучения школьников и организации каникул:
- Отказ от осенних и весенних каникул с увеличением зимних каникул до месяца.
- Удлинение зимних каникул на один месяц и завершение учебного года в начале июня 2025 года.
- Переход на шестидневную учебную неделю, что позволит сократить срок обучения и продлить зимние каникулы.
Заместитель мэра отметила, что эти варианты обсудят публично с директорами школ. Основной целью является обеспечение очного обучения в условиях дневного света.
- Ранее мы информировали о том, что на Львовщине 41 тысячу учеников могут уже с начала нового учебного года перевести на дистанционный формат обучения. Это произойдет в случае, если правительство изменениями в постановление не предоставит разрешение на функционирование школ с определенным типом укрытий.