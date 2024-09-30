"А что, нельзя?": в украинском лицее ученикам раздали дневники с картой на русском языке

В Винницкой области в Агрономичненском лицее ученикам раздали дневники с картой мира на русском языке. Ситуация удивила и возмутила родителей и детей.

Саму страницу просто вырвали из блокнота. Карта имела мелкий шрифт, но ученики не смогли не заметить русский язык, пишет 20 минут.

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Ученикам раздали дневники с картой на русском языке

Директор лицея Наталья Ануфриева заявила, что в экземплярах не проверяли язык на стандартных картах, только посмотрели, есть ли Крым.

Мы заказывали конкретные страницы: об истории школы, отдельную колонку для самооценки учеников, страницы "будь заметным на дороге", ударение слов, речевые нормы, безопасный интернет, случаи буллинга, как действовать родителям и детям, много таблиц по физике и математике, а также выдержки из законов,

– рассказала Ануфриева.

И добавила, что они только внесли коррективы на странице об истории их учебного заведения.

Ученикам выдали дневники с картой на русском языке: видео

Она говорит, что чьей-то вины или умысла в этом нет, поэтому страницу просто забрали из экземпляров.

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Что говорит директор полиграфии

Директор полиграфии, где изготавливали дневники, Юрий Кравец не видит в этом проблемы.

А что, у нас нельзя на русском языке карты печатать? Карта – это достаточно сложное картографическое изделие. Причем мы ее не производим, а берем из какого-то источника. Проблемы в этом нет, потому что русский язык не запрещен абсолютно никем. Крым там на месте стоит. И это не наша работа, а целого института изготовления карт. Мы ее используем как рисунок,

– заявил он.

И добавил, что такой карты на украинском языке у них нет, поэтому ее необходимо где-то искать и делать. В полиграфии отметили, что в этом году карту взяли символически, чтобы заполнить страницу дневника, но в дальнейшем планируют ее просто не использовать.