Ученики 1 – 11 классов с сентября будут получать бесплатное питание по всей Украине
- С сентября 2026 года ученики 1 – 11 классов в Украине будут получать бесплатное питание.
- На реализацию программы в 2026 году выделено 14,4 миллиарда гривен, включая 5,9 миллиарда гривен для первого этапа.
В Правительстве готовят необходимые решения для того, чтобы ученики 1 – 11 классов получали бесплатное питание. Отдельно заложили финансирование на модернизацию школьных пищеблоков.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.
Что известно о бесплатном питании для школьников?
По словам Премьер-министра Украины, Правительство готовит все необходимые решения для того, чтобы ученики 1 – 11 классов с сентября 2026 года получали бесплатное питание по всей стране.
Для реализации первого этапа программы направили почти 5,9 миллиарда гривен субвенции общинам, чтобы обеспечить первый этап питания для школьников в 2026 году. В целом же в Государственном бюджете на 2026 год на эту программу предусмотрено 14,4 миллиарда гривен.
Отдельно заложили финансирование на модернизацию школьных пищеблоков, чтобы дети получали не только бесплатное, но и качественное питание,
– отметила Свириденко.
Она добавила, что с начала 2025 года бесплатное питание уже действует для учеников 1 – 4 классов по всей Украине, а с сентября горячие обеды начали получать еще и ученики 1 – 11 классов в прифронтовых общинах.
"Наш приоритет – создать условия для безопасного и комфортного обучения для каждого украинского ребенка, независимо от места жительства или формата обучения", – резюмировала Премьер-министр.
Последние новости о школах в Украине: что известно?
Напомним, что Правительство одобрило обновленный Государственный стандарт начального образования, который станет основой для новых программ и учебников, начиная с 2028 года.
К работе над документом привлекли специалистов отрасли и ведущих экспертов. Особое внимание уделили согласованию стандарта с другими уровнями школьного образования.
Также известно, что Правительство повысило заработную плату педагогам на 30% с января 2026 года. Следующий этап – с сентября 2026 предусмотрено повышение заработной платы еще на 20%.