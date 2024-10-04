С октября Кабмин обеспечит бесплатным одноразовым питанием учеников 1–4 классов в Украине. Для этого на 2024 год из бюджета выделили 2 миллиарда гривен.

Их передадут местным общинам как субвенцию. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

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Ученики начальных классов будут питаться в школах бесплатно

Ранее горячими обедами обеспечивали только учеников льготных категорий за счет местных бюджетов.

Государственная субвенция поможет гарантировать надлежащий уровень питания для всех учеников начальных классов, а также будет способствовать формированию правильных пищевых привычек с раннего возраста,

– считают в МОН,

Механизм распределения средств субвенции обеспечит одинаковые условия для организации питания во всех школах.

Средства могут использовать как для приобретения продуктов питания, так и для оплаты услуг кейтеринга и/или аутсорсинга.

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Как получить средства

Основные условия для предоставления субвенции:

Горячее питание организуют для всех учеников начальных классов (1 – 4 классы).

В школе организовали процесс очного обучения или сочетают очное с дистанционным.

Учебные заведения могут организовывать питание самостоятельно через аутсорсинг или сотрудничать с предприятиями, занимающихся кейтерингом.

Расчет стоимости горячего питания для учащихся начальных классов не должен превышать стоимость питания для учащихся 5 – 11 (12) классов.

Все процессы должны соответствовать законодательству по вопросам безопасности и качества пищевых продуктов.