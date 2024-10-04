Их передадут местным общинам как субвенцию. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
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Ученики начальных классов будут питаться в школах бесплатно
Ранее горячими обедами обеспечивали только учеников льготных категорий за счет местных бюджетов.
Государственная субвенция поможет гарантировать надлежащий уровень питания для всех учеников начальных классов, а также будет способствовать формированию правильных пищевых привычек с раннего возраста,
– считают в МОН,
Механизм распределения средств субвенции обеспечит одинаковые условия для организации питания во всех школах.
Средства могут использовать как для приобретения продуктов питания, так и для оплаты услуг кейтеринга и/или аутсорсинга.
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Как получить средства
Основные условия для предоставления субвенции:
- Горячее питание организуют для всех учеников начальных классов (1 – 4 классы).
- В школе организовали процесс очного обучения или сочетают очное с дистанционным.
- Учебные заведения могут организовывать питание самостоятельно через аутсорсинг или сотрудничать с предприятиями, занимающихся кейтерингом.
- Расчет стоимости горячего питания для учащихся начальных классов не должен превышать стоимость питания для учащихся 5 – 11 (12) классов.
- Все процессы должны соответствовать законодательству по вопросам безопасности и качества пищевых продуктов.
Что известно о реформе школьного питания
- Субвенция является одним из шагов реформы школьного питания.
- Эта реформу инициировала первая леди Елена Зеленская для обеспечения детей качественным полноценным питанием в учебных заведениях, а также формирования культуры здорового питания и распространения ее среди украинских семей.