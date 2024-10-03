Минобразования внедряет пошаговую стратегию улучшения качества образования "Школа офлайн: возвращаем детей к очному обучению". Которой стремится обеспечить доступ к очному образованию как можно большему количеству школьников, где это позволяет ситуация с безопасностью. А также способствовать качественному дистанционному образованию для детей с территорий, где невозможно восстановить доступ к очному обучению, говорится на сайте министерства.

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Дистанционное образование для детей с ВОТ

Для украинского образования крайне важно улучшить качество онлайн-обучения и адаптироваться под нужды и условия каждой категории детей независимо от места их пребывания. Дистанционное образование не может остаться на уровне 2021 года, а третий год войны требует учета условий безопасности.

Сегодня почти 600 000 детей получают образование дистанционно в Украине, еще более 390 000 – это те дети, которые находятся за рубежом, но продолжают учиться в украинских школах дистанционно.

Сегодня в оккупации учатся школьники из Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей. Важно в 2024-2025 учебном году обеспечить им доступ к качественному украинскому образованию без значительных изменений для их родителей.

Среди важных факторов:

сохранение связи со своим учителем;

отсутствие резких изменений на уровне родители/ребенок;

возможность обучения в дистанционном классе;

индивидуальный план обучения.

В этом году ученики с ВОТ тоже смогут учиться в дистанционных классах, в соответствии с обновленными правилами, если позволяет ситуация с безопасностью. Или же могут перейти в другое учебное заведение в пределах своей области, который продолжит функционировать.

С этого года появилась еще одна возможность – программа педагогического патронажа, когда учитель занимается с каждым учеником индивидуально. Он предусматривает, что за каждым учеником закрепляют учителя, который сможет вместе с ребенком сформировать расписание и траекторию обучения в соответствии с его потребностями. В частности, и с применением дистанционных технологий.

Ученик и учитель будут иметь общий еженедельный план занятий для работы. Для начальной школы это предусматривает 5 часов на одного ученика, для базовой – 8, а для старшей школы – 12 часов. МОН предоставит рекомендации по работе по педагогическому патронажу и пример индивидуального расписания,

– отметили в министерстве.



Реформа профильного образования коснется и школьников с временно оккупированных территорий. В частности и привлечения карьерных советников для учащихся 8-9 классов, которые будут помогать выбирать профиль обучения в старшей школе.

Ученик после 9 класса будет выбирать профиль, соответствующий образовательной траектории, которой он планирует двигаться дальше. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы в 8-9 классах начали работать карьерные советники, которые будут помогать с выбором профиля в 10 классе,

– объяснил заместитель министра образования Андрей Сташкив

Какие задачи карьерных советников: