Їх передадуть місцевим громадам як субвенцію. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

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Учні початкових класів харчуватимуться у школах безоплатно

Раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій за кошти місцевих бюджетів.

Державна субвенція допоможе гарантувати належний рівень харчування для усіх учнів початкових класів, а також сприятиме формуванню правильних харчових звичок з раннього віку,

– вважають у МОН,

Механізм розподілу коштів субвенції забезпечить однакові умови для організації харчування в усіх школах.

Кошти можуть використати як для придбання продуктів харчування, так і для оплати послуг кейтерингу та/або аутсорсингу.

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Як отримати кошти

Основні умови для надання субвенції:

Гаряче харчування організовують для всіх учнів початкових класів (1 – 4 класи).

У школі організували процес очного навчання або поєднують очне з дистанційним.

Заклади освіти можуть організовувати харчування самостійно через аутсорсинг або співпрацювати з підприємствами, що займаються кейтерингом.

Розрахунок вартості гарячого харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартість харчування для учнів 5 – 11 (12) класів.

Усі процеси мають відповідати законодавству з питань безпечності та якості харчових продуктів.