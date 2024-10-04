Їх передадуть місцевим громадам як субвенцію. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.
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Учні початкових класів харчуватимуться у школах безоплатно
Раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій за кошти місцевих бюджетів.
Державна субвенція допоможе гарантувати належний рівень харчування для усіх учнів початкових класів, а також сприятиме формуванню правильних харчових звичок з раннього віку,
– вважають у МОН,
Механізм розподілу коштів субвенції забезпечить однакові умови для організації харчування в усіх школах.
Кошти можуть використати як для придбання продуктів харчування, так і для оплати послуг кейтерингу та/або аутсорсингу.
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Як отримати кошти
Основні умови для надання субвенції:
- Гаряче харчування організовують для всіх учнів початкових класів (1 – 4 класи).
- У школі організували процес очного навчання або поєднують очне з дистанційним.
- Заклади освіти можуть організовувати харчування самостійно через аутсорсинг або співпрацювати з підприємствами, що займаються кейтерингом.
- Розрахунок вартості гарячого харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартість харчування для учнів 5 – 11 (12) класів.
- Усі процеси мають відповідати законодавству з питань безпечності та якості харчових продуктів.
Що відомо про Про реформу шкільного харчування
- Субвенція є одним із кроків реформи шкільного харчування.
- Ця реформу ініціювала перша леді Олена Зеленська для забезпечення дітей якісним повноцінним харчуванням у закладах освіти, а також формування культури здорового харчування та поширення її серед українських родин.