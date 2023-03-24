После полномасштабного вторжения в Россию школьную программу дополнили новыми темами, сообщает 24 Канал. Мы рассказывали, что у "Защиты Украины" теперь больше часов выделено для изучения минной безопасности, кибербезопасности, защиты от информационных манипуляций и т.д.

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Кроме того, новая программа предполагает, что ученики должны научиться стрелять. Для этого в школах нужно обустроить тиры (чтобы ученики стреляли из пневматического оружия) или по возможности проводить стрельбы на полигоне (здесь уже можно использовать автоматы).

Но поскольку в Украине идет большая война, возможности вывезти учеников на полигон ограничены. Поэтому самый лучший вариант, чтобы школьники учились стрелять в школьных тирах.

Что об этом думает новый министр

Новый министр образования Оксен Лесной, выступая в парламенте, официально подтвердил, что в украинских школах введут обязательный предмет по стрельбе в тирах.

Комментарий Оксена Лесного о тирах (ответ на 4:56 минуте): видео

Кроме того, из-за войны России против Украины в Раде анонсировали два новых курса, желающих ввести в школьную программу. В частности, планируется ввести основы тактической медицины и основы тактической подготовки.

К слову, ранее Оксен Лесной отметил, что намерен вместе с командой МОН просмотреть подходы, формы и методы обучения В частности, говорит, что нужно гарантировать безопасное обучение в учебных заведениях. При этом он уточнил, что вопрос безопасности – это не только то, что напрямую связано с войной, не только бомбоубежища и другие организационные решения.