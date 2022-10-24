Учитель года – 2023: в каких номинациях будут определять лучших педагогов Украины
В Украине, несмотря на полномасштабную войну, дети и студенты продолжают обучение. Также в нашей стране запланировали и в 2023 году определять лучших учителей.
В Министерстве образования и науки Украины рассказали детали конкурса "Учитель года" в 2023 году. Да, лучших педагогов государства будут определять в четырех номинациях.
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В каких номинациях будут определяться лучшие учителя
Конкурс "Учитель года" в 2023 году состоится в следующих номинациях:
- защита Украины;
- основы здоровья;
- начальное образование;
- физическая культура
Об этом говорится в соответствующем приказе МОН.
Когда состоятся регистрация и конкурс
Регистрация педагогов будет проходить с 28 ноября по 12 декабря 2022 года.
Конкурс проведут в два этапа:
- январь – февраль 2023 года;
- апрель – май 2023 года.
Условия и порядок проведения конкурса центральный организационный комитет утвердит раздельно.
Приказ МОН о проведении конкурса "Учитель года" 2023
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Да, педагогам стоит:
- разделять профессиональное и личное;
- не перерабатывать рабочие часы;
- ценить собственные профессиональные достижения;
- конструктивно высвобождать отрицательные эмоции;
- отдыхать и восстанавливаться.