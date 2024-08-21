"Учитель года–2025": в каких номинациях будет проходить и какие испытания подготовили
Источник:Министерство образования и науки Украины
Министерство образования и науки Украины определило условия и порядок проведения конкурса "Учитель года – 2025". В рамках этого учебного года учителя будут соревноваться в четырех номинациях.
В частности, таких как "Зарубежная литература", "История", "Технологии / Трудовое обучение" и "Химия". Кто может принять участие в конкурсе, читайте дальше.
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Кто может принять участие в конкурсе "Учитель года – 2025"
Принять участие в конкурсе имеют право педагоги, которые имеют не менее 3 лет педагогического стажа и работают в школе или заведении профтехобразования.
В течение конкурса участники будут проходить такие испытания в соответствии с номинациями:
- "Зарубежная литература": "Анализ поэтического произведения", "Мастерская", "Методический экспромт", "Тестирование", "Урок";
- "История": "Методический экспромт", "Методический практикум", "Практическая работа", "Тестирование", "Урок";
- "Технологии / Трудовое обучение": "Дорожная карта творческого проекта", "Мастерская", "Методический практикум", "Тестирование", "Урок";
- "Химия": "Исследование", "Практическая работа", "Тестирование", "Урок", "Химический эксперимент".
Регистрация для участия в конкурсе начнется 23 сентября. Продлится до 14 октября 2024 года на официальной странице конкурса.
- Ранее мы информировали о том, отныне в Украине учителей будут привлекать к другим видам образования и в кадровый резерв с сохранением заработной платы. Об этом читайте по ссылке.