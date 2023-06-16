Винницкий учитель, сумевший создать учебник, воюя на передовой, ранее уже всколыхнул украинское медиапространство. Впрочем, в истории теперь есть продолжение: в печать пошли первые 40 тысяч экземпляров учебника, которые с 1 сентября уже поступят в украинские школы.

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Как учителю удалось написать учебник по войне

По словам Тараса Ткачука, эта книга для него уже не первая, но – особенная. Именно мысли об учебнике помогали ему находиться в блиндажах и окопах.

Мысль об учебнике пришла к нему, когда он боролся с оккупантами на Авдеевском направлении.

Когда ты смотришь на дерево и: "О, о дубе можно написать хорошее упражнение". Смотришь, как на твоих глазах исчезают населенные пункты, и думаешь, что, наверное, надо писать о чем-то более глобальном,

– рассказал педагог.

Все упражнения и задачи коллеге пришлось отправлять смс-ками. Поэтому все упражнения имеют до 70 слов – именно столько помещается в большое сообщение. Когда представлялся случай, то педагог советовался с другими учителями онлайн.

Много историй в учебнике о героических украинских бойцах, например, Романе Ратушном.

Парень, у которого были большие перспективы, пошел в разведку и погиб, мы написали о нем с расчетом, что о таких героях дети должны знать.

– уверен Тарас Ткачук.

Педагог убежден, что образование столь же важно, как и оружие. После освобождения Херсона он видел учебники россиян, которые они печатали еще задолго до полномасштабного вторжения и оккупации.