Киевский учитель растрогал подарком от учеников для погибшего на войне друга
Источник:Твиттер Руслана Цыганкова
Молодой учитель из Киева Руслан Цыганков растрогал сеть подарком погибшему на войне другу. Его сделали собственноручно ученики педагога.
Подарок Павлу Петриченко педагог принес на место захоронения защитника Украины. Это – сине-желтое сердце, изготовленное из ниток.
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Цыганков поразил подарком Петриченко от учеников
Цыганков также обратился к своему павшему другу.
Извини, что не зашел в пятницу. Это тебе сделали мои ученики. Они знают о тебе,
– подписал фото учитель.
Учитель поразил подарком от учеников для погибшего друга / фото из твиттера Цыганкова
Цыганков в своем твиттере ранее также написал пост, выложив фото Петриченко.
Я хочу, чтобы о тебе знали и спрашивали дети. Я бы хотел, чтобы ты пришел и пообщался с ними. Ты бы знал, что у нашей страны есть будущее. Что есть люди, которые будут делать ее лучше. Как делал это ты. Спасибо тебе. Что верил во всех нас. Твои поступки и твое дело никогда не исчезнет,
– подчеркнул педагог.
О том, как 25-летний учитель физики из Киева Руслан Цыганков креативит на уроках и за что его обожают ученики, мы писали здесь.
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Павел Петриченко погиб на фронте
- Вечером 15 апреля пришла печальная весть, что погиб Павел Петриченко.
- Боец работал с Сергеем Притулой, был аэроразведчиком, воевал на Херсонском и Донецком направлениях.
- До войны был проектным менеджером, вел бизнес.
- Перед полномасштабным вторжением вел проекты у Сергея Притулы.
- Еще Павел был активистом и одним из основателей движения "Кто заказал Катю Гандзюк", часто бывал в Херсоне.
- Павел Петриченко также известен тем, что создал на сайте президента петицию об ограничениях на работу онлайн-казино. Она набрала более 25 тысяч подписей за день, Зеленский отреагировал на нее в обращении, а затем провел совещание по проблеме с казино.