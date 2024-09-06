Учителя в Украине хотят сменить сферу деятельности: назвали основные причины

Украинские учителя ожидают повышения зарплаты. Однако в Минобразования Украины отмечают, что средств на это пока нет, ведь деньги направляют на оборону страны.

Именно низкая зарплата является одной из причин, почему педагоги стремятся найти работу в другой отрасли. Однако она не является единственной.

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Почему педагоги в Украине хотят перейти на другую работу

Украинские учителя также чаще всего увольняются из школы по следующим причинам:

стресс;

профессиональное выгорание;

бюрократизация.

Согласно результатам исследования, в котором приняли участие около 54 тысяч учителей, в течение ближайших 2 лет 4,5% педагогов планируют сменить сферу деятельности. Большинство говорит, что это из-за низкой зарплаты.

В частности, малая зарплата – у молодых учителей, которые пришли на работу в школу сразу после окончания вуза. У них еще нет опыта, поэтому обычно классное руководство или надбавку они сразу не получат.