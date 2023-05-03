В одной из школ во Львовской области произошел инцидент между педагогом и школьником. Причиной конфликта в школе Николаева стал футбольный мяч, который учительница отняла у ученика. Разбираться по делу пришлось местной полиции.

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Какое решение вынесли правоохранители

Во вторник, 2 мая, сотрудники полиции мониторили социальные сети и наткнулись на видео, на котором учительница забирала футбольный мяч у одного из учеников. Как показала проверка, участниками конфликта была 52-летняя учительница одной из школ Николаева и ученик 7 класса, который учился в той же школе.

Полицейские отправились в школу, чтобы провести разговор с администрацией и учениками. Как выяснилось, учительница, которая была участницей конфликта, раньше унижала и травила учеников, а также была подмечена в психологическом насилии.

Полиция составила на педагога административный протокол "Булинг участника образовательного процесса". Наказание предусматривает штраф (от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) или общественные работы (от 20 до 40 часов).