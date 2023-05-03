В одній зі шкіл на Львівщині трапився інцидент між педагогом та школярем. Причиною конфлікту у школі Миколаєва став футбольний м'яч, який вчителька відібрала в учня. Розбиратися у справі довелося місцевій поліції.

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Яке рішення винесли правоохоронці

У вівторок, 2 травня, працівники поліції моніторили соціальні мережі та натрапили на відео, на якому вчителька забирала футбольний м'яч в одного з учнів. Як показала перевірка, учасниками конфлікту була 52-річна вчителька однієї зі шкіл Миколаєва та учень 7 класу, який навчався у тій самій школі.

Поліцейські вирушили до школи, аби провести розмову з адміністрацією та учнями. Як з'ясувалося, вчителька, яка була учасницею конфлікту, раніше принижувала та цькувала учнів, а також була помічена у психологічному насильстві.

Поліція склала на педагога адміністративний протокол за "Булінг учасника освітнього процесу". Покарання передбачає штраф (від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або громадські роботи (від 20 до 40 годин).