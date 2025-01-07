Нагрузка важна: как будут масштабировать "учительскую тысячу"

Учителя в Украине с января 2025 года будут получать ежемесячную доплату к зарплате – "учительскую тысячу". Ее будут масштабировать в зависимости от нагрузки педагога.

Соответствующие разъяснения содержит письмо МОН, отмечает 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Документ направили областным департаментам образования и науки.

Смотрите также Как можно получить "учительскую тысячу"

Будут ли увеличивать сумму "учительской тысячи"

Размер доплаты учителю будут определять пропорционально объему учебной нагрузки или объема педагогической работы, которую он выполняет. Если учитель имеет нагрузку меньше, чем нормированная ставка, он будет получать базовые 1300 гривен (1000 гривен "на руки").

Если педагог совмещает должности, например, административную и учительскую, или психолога и учителя, ассистента учителя и воспитателя группы продленного дня и т.д., то в таком случае доплату будут начислять в размере 1300 гривен по основной должности и пропорционально от часов на второй должности.

К примеру, практический психолог (основное место работы, основная должность) на 0,25 ставки (меньше ставки), который имеет нагрузку по тарификации как учитель 18 часов в неделю, будет иметь размер доплаты 1300 гривен независимо от объема педагогической работы как практическому психологу и 1300 гривен как учителю.

Смотрите также "Штурм" аспирантуры, протесты против объединения ЗВО, напрасные надежды учителей: скандалы в образовании 2024

Что известно о доплатах учителям