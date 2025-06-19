Учителя в Украине с 1 января 2025 года получают доплату – 1 тысячу гривен – к зарплате за работу в неблагоприятных условиях. С сентября эту сумму увеличат вдвое.

"На руки" педагоги будут получать уже 2 тысячи гривен. Глава украинского правительства Денис Шмыгаль во время образовательного фестиваля "Учителя будущего 2025" во Львове рассказал, стоит ли педагогам ждать выплаты в следующем году, передает 24 Канал.

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Возрастет ли размер "учительской тысячи"

Премьер подчеркнул, что важным аспектом образовательных реформ является мотивация педагогов. И добавил, что в этом году зарплата учителей начала расти, имея в виду выплату вышеупомянутой доплаты.

В следующем году мы работаем над тем, чтобы эта тенденция продолжилась, безусловно. И это только первый шаг к достойной оплате за тяжелый труд. Несмотря на все трудности военного времени и вызовы восстановления, сделаем все возможное, чтобы уровень жизни учителей рос,

– отметил чиновник.

Заметим, что в Госбюджете 2025 года чиновники смогли найти дополнительные 12 миллиардов гривен на вышеупомянутые доплаты учителям. Недавно глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой заявлял: если на следующий год чиновники найдут еще дополнительные средства, то размер доплаты возрастет.