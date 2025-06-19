Напомним, что на фестиваль "Учителя будущего", который пройдет во Львове в течение 19 – 20 июня, собрались более двух тысяч ведущих педагогов страны и экспертов. В рамках мероприятия запланировали более 250 мероприятий, в частности лекции, дискуссии и презентации с известными украинскими и мировыми спикерами. 24 Канал является медиапартнером фестиваля.