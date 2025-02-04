Сколько педагогов в Украине получают "учительскую тысячу"

С 1 января 2025 года учителя в Украине получают ежемесячную доплату к зарплате –1000 гривен. С сентября эта сумма будет вдвое больше.

Такую доплату (1000 гривен) уже получают почти 500 тысяч учителей. Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина, отмечает 24 Канал.

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Сколько педагогов получают "учительскую тысячу"

Премьер отметил, что дополнительную ежемесячную выплату педагогам осуществляют в рамках программы "Учительская доплата". Она является одной из десяти программ "Зимней поддержки".

Предусмотрели в бюджете на этот год 12 миллиардов гривен субвенции. Благодаря этому "Учительскую доплату" получают почти 500 тысяч педагогов,

– сообщил Денис Шмыгаль.

При этом напомнил, что с сентября сумма этой доплаты составит две тысячи гривен.

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Не все педагоги почувствуют выплату "учительской тысячи"