В МОН сообщили, на сколько вырастет выплата для учителей с сентября
- С сентября доплата учителям за особые условия труда в Украине вырастет до 2 600 гривен.
- Около 400 тысяч педагогических работников получают эту доплату.
С сентября доплата учителям за особые условия труда в Украине возрастет. Она составит 2 600 гривен.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Андрея Сташкива Суспильному.
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Какую доплату будут получать учителя с сентября
Речь идет об "учительской тысяче". Сейчас ее размер составляет 1 300 гривен ежемесячно.
Доплата, которая была установлена за особые условия работы учителям в размере 1300 гривен, оплачивается каждому учителю ежемесячно с 1 января. С 1 сентября доплата возрастет и составит 2600 гривен,
– уточнил заместитель главы МОН.
И напомнил, что на эти цели правительство Украины в прошлом году выделило 12 миллиардов гривен.
Это небольшая, но все же поддержка для учителей, которая есть для каждого учителя в Украине, независимо от того, имеет ли он полную ставку, полную нагрузку, или нет. Это не зависит от того, прифронтовая территория, или нет,
– уточнил он.
И добавил, что доплату получают около 400 тысяч учителей школ. Это и учителя, и директора, и заместители директоров – все педагогические работники в абсолютно всех школах страны.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказывал, будут ли получать педагоги "учительскую тысячу" в следующем году.