УЦОКО обнародовал демонстрационные варианты тестов НМТ-2024 по всем предметам

13 февраля 2024, 14:57
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Источник:

УЦОКО

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал демонстрационные варианты тестов национального мультипредметного теста по всем предметам. Их разместили в отдельных pdf-файлах.

Они будут удобными для тех, у кого медленный интернет или кто не имеет возможности работать в течение длительного времени. В конце каждого теста также есть правильные ответы, чтобы сразу проверить себя.

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Появились демоварианты тестов НМТ-2024

Во время прохождения демонстрационного теста, как и на реальном тестировании можно выбирать последовательность выполнения заданий. Также возвращаться к другому заданию, менять вариант ответа.

Во время выполнения заданий можно воспользоваться "Справочными материалами" по математике, физике и химии. На выполнение демовариантов тестов вы можете потратить столько времени, сколько хотите.

Заметим! С демонстрационными вариантами тестов можно ознакомиться в рубрике.

НМТ в 2024 году будет проходить в течение одного дня. Продлится 120 минут. Предусмотрен также перерыв в 20 минут между двумя равноценными блоками.

Какие предметы будут на НМТ в 2024 году

Участникам НМТ-2024 нужно будет сдавать четыре предмета: 3 обязательно и один – на выбор.

Обязательные предметы:

  • украинский язык;
  • математика;
  • история Украины.

Предметы на выбор:

  • украинская литература;
  • иностранный язык (английский, испанский, немецкий, французский);
  • биология;
  • физика;
  • химия;
  • география.

Ранее мы также сообщали даты проведения национального мультипредметного теста. Детали читайте по ссылке.

Автор: Марія Волошин