УЦОКО обнародовал демонстрационные варианты тестов НМТ-2024 по всем предметам
Источник:УЦОКО
Украинский центр оценивания качества образования обнародовал демонстрационные варианты тестов национального мультипредметного теста по всем предметам. Их разместили в отдельных pdf-файлах.
Они будут удобными для тех, у кого медленный интернет или кто не имеет возможности работать в течение длительного времени. В конце каждого теста также есть правильные ответы, чтобы сразу проверить себя.
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Появились демоварианты тестов НМТ-2024
Во время прохождения демонстрационного теста, как и на реальном тестировании можно выбирать последовательность выполнения заданий. Также возвращаться к другому заданию, менять вариант ответа.
Во время выполнения заданий можно воспользоваться "Справочными материалами" по математике, физике и химии. На выполнение демовариантов тестов вы можете потратить столько времени, сколько хотите.Заметим! С демонстрационными вариантами тестов можно ознакомиться в рубрике.
НМТ в 2024 году будет проходить в течение одного дня. Продлится 120 минут. Предусмотрен также перерыв в 20 минут между двумя равноценными блоками.
Какие предметы будут на НМТ в 2024 году
Участникам НМТ-2024 нужно будет сдавать четыре предмета: 3 обязательно и один – на выбор.
Обязательные предметы:
- украинский язык;
- математика;
- история Украины.
Предметы на выбор:
- украинская литература;
- иностранный язык (английский, испанский, немецкий, французский);
- биология;
- физика;
- химия;
- география.
Ранее мы также сообщали даты проведения национального мультипредметного теста. Детали читайте по ссылке.