Не все правы: как украинцы называют удлинитель

Украинцы часто могут употреблять суржиковые слова для обозначения различных предметов. В частности, если не помнят правильных украинских соответствий.

Бывает и такое, что кто-то может не знать или не помнить вообще, как назвать тот или иной предмет. 24 Канал со ссылкой на сообщение в Threads подскажет, как земляки спрашивают для проверки или для понимания название определенного предмета.

Как украинцы называют удлинитель?

К примеру, Василий Ефремов решил поинтересоваться у своих земляков, как они называют удлинитель. Причем опубликовал только вопрос и фото, не подсказав другим правильного ответа. Поэтому украинцы писали в комментариях к сообщению, как они в реальной жизни называют этот элемент.



Как украинцы называют удлинитель / скриншот

Среди самых популярных ответов – "удлінітєль" и "переноска".

Также есть варианты "переходнік", "трійник". "длінна рєзєтка", "мережевий фільтр", "кабель" и другие.



Как украинцы называют удлинитель / скриншот

Заметим, что отдельные варианты являются суржиковыми или просто авторскими вариантами. Зато правильными названиями вышеупомянутого элемента не являются.

Что такое удлинитель?

Многие украинцы написали правильное название – "подовжувач". Как подсказывает Словарь украинского языка, удлинитель – это дополнительный электрический шнур, который позволяет соединять электроприбор с удаленной электрической розеткой.

Словарь синонимов Усика также подсказывает нам, что можно еще сказать так:

електроподовжувач;

здовжувач;

перехідник;

продовжувач.

