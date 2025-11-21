Не все правы: как украинцы называют удлинитель
- Украинцы используют разные названия для удлинителя.
- Как называют этот элемент на украинском и как называть его правильно – читайте в новости.
Украинцы часто могут употреблять суржиковые слова для обозначения различных предметов. В частности, если не помнят правильных украинских соответствий.
Бывает и такое, что кто-то может не знать или не помнить вообще, как назвать тот или иной предмет. 24 Канал со ссылкой на сообщение в Threads подскажет, как земляки спрашивают для проверки или для понимания название определенного предмета.
Как украинцы называют удлинитель?
К примеру, Василий Ефремов решил поинтересоваться у своих земляков, как они называют удлинитель. Причем опубликовал только вопрос и фото, не подсказав другим правильного ответа. Поэтому украинцы писали в комментариях к сообщению, как они в реальной жизни называют этот элемент.
Среди самых популярных ответов – "удлінітєль" и "переноска".
Также есть варианты "переходнік", "трійник". "длінна рєзєтка", "мережевий фільтр", "кабель" и другие.
Заметим, что отдельные варианты являются суржиковыми или просто авторскими вариантами. Зато правильными названиями вышеупомянутого элемента не являются.
Что такое удлинитель?
Многие украинцы написали правильное название – "подовжувач". Как подсказывает Словарь украинского языка, удлинитель – это дополнительный электрический шнур, который позволяет соединять электроприбор с удаленной электрической розеткой.
Словарь синонимов Усика также подсказывает нам, что можно еще сказать так:
- електроподовжувач;
- здовжувач;
- перехідник;
- продовжувач.
