Буває й таке, що хтось може не знати чи не пам'ятати взагалі, як назвати той чи той предмет. 24 Канал з посиланням на допис у Threads підкаже, як краяни запитують для перевірки або для розуміння назву певного предмета.
Дивіться також Ці слова вас здивують: як назвати українською "капюшон"
Як українці називають подовжувач?
До прикладу, Василь Єфремов вирішив поцікавитися у своїх земляків, як вони називають подовжувач. Причому опублікував лише питання і фото, не підказавши іншим правильної відповіді. Тож українці писали у коментарях до допису, як вони у реальному житті називають цей елемент.
Як українці називають подовжувач / скриншот
Серед найпопулярніших відповідей – "удлінітєль" і "переноска".
Також є варіанти "переходнік", "трійник". "длінна рєзєтка", "мережевий фільтр", "кабель" тощо.
Як українці називають подовжувач / скриншот
Зауважимо, що окремі варіанти є суржиковими або просто авторськими варіантами. Натомість правильними назвами вищезгаданого елемента не є.
Дивіться також Росіянізм чи питоме: чи є в українській мові слово "звізда"
Що таке подовжувач?
Чимало українців написали правильну назву – подовжувач. Як підказує Словник української мови, подовжувач – це додатковий електричний шнур, який дозволяє з'єднувати електроприлад з віддаленою електричною розеткою.
Словник синонімів Вусика також підказує нам, що можна ще сказати так:
- електроподовжувач;
- здовжувач;
- перехідник;
- продовжувач.
Дивіться також Індик став Туреччиною: українка показала закордонний посібник з української мови
Читайте більше новин про українську мову:
- Чи є в українській мові слово "звізда".
- Як красиво і правильно українською назвати листопад.
- РОман чи РомАн: де потрібно ставити наголос.
- Що означають "ринви, баюри, холодрига" на львівському діалекті.