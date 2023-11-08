Что показало исследование

Федоров рассказал, что среди украинцев провели масштабные опросы. Они показали, что 68% опрашиваемых имеют определенные знания по какому-то одному иностранному языку. 50% из них хотят улучшить свои знания. Родители массово поддерживают, чтобы их дети изучали английский.

Обратите внимание Историю Украины и иностранный язык возвращают в список обязательных предметов ГНА

Федоров рассказал о Future Perfect

Министр рассказал, что в Украине был запущен национальный проект Future Perfect. Он будет помогать украинцам активно и качественно учить английский язык.

Планируем ленить новые проекты почти каждый месяц. Для всех украинцев готовим в формате "Поддержки" денежную помощь для изучения английского. Похожий проект реализовали с "ковидными" сертификатами, когда украинцы покупали книги, ходили в спортзалы. Этот опыт используем, чтобы украинцы активнее изучали языки,

– объяснил Федоров.

Система образования претерпит трансформацию. Детей будут обучать английскому уже из детсада. Целью является подготовить педагогов, которые будут преподавать в дошкольникам.

Кроме того, английский станет обязательным в государственном секторе. Интеграция Украины в ЕС и НАТО требует, чтобы украинцы общались на английском.