Що показало дослідження

Федоров розповів: серед українців провели масштабні опитування. Вони показали, що 68% опитуваних мають певні знання з якоїсь однієї іноземної мови. 50% з них хочуть покращити свої знання. Батьки масово підтримують, аби їхні діти вивчали англійську.

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Федоров розповів про Future Perfect

Міністр розповів, що в Україні запустили національний проєкт Future Perfect. Він допомагатиме українцям активно та якісно вивчати англійську мову.

Плануємо лончити нові проєкти майже щомісяця. Для всіх українців готуємо у форматі "єПідтримки" грошову допомогу для вивчення англійської. Схожий проєкт реалізували з "ковідними" сертифікатами, коли українці купували книги, ходили в спортзали. Цей досвід використаємо, щоб українці активніше вивчали мови,

– пояснив Федоров.

Система освіти переживе трансформацію. Дітей навчатимуть англійської вже з дитсадка. Наразі метою є підготувати педагогів, які викладатимуть у дошкіллі.

Окрім того, англійська стане обов'язковою у державному секторі. Інтеграція України у ЄС та НАТО потребує того, щоб українці спілкувалися англійською.