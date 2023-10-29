Количество часов украинской литературы в школе предлагают сократить, – языковой омбудсмен
Источник:Укринформ
Количество часов украинской литературы в школах нужно увеличить. При этом сам предмет нуждается в защите.
Так считает Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Он напомнил, что сам работал преподавателем украинской литературы Николаевского университета.
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Количество часов украинской литературы в школе хотят сократить
Языковой омбудсмен заметил: сейчас предлагают сократить количество часов украинской литературы в школе.
Я этого не поддерживаю, считаю пристрастным, потому что украинская литература наоборот должна быть защищена – увеличением количества часов,
– подчеркнул Креминь.
И добавил, что нужно усиливать поддержку украинских писателей и издание украинской литературы, ведь после 24 февраля 2022 де-факто половина полок украинских библиотек опустела из-за извлечения книг на русском языке. Вместо этого стоит перекрыть это печатью украинской литературы.
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Изучают ли произведения русских авторов в школах Украины
- Из-за полномасштабной агрессии России из школьной программы из зарубежной литературы изъяли произведения русских и белорусских авторов.
- В 2022 году учителя зарубежной литературы в школах простились с Пушкиным, Лермонтовым, Достоевским, Чеховым, Булгаковым и другими.
- Вместо этого их заменили произведениями мировой литературы.
- Учителя убеждены: нельзя воспитывать ребенка на примерах героев советских, русских или белорусских произведений, в которых существует тоталитарная система ценностей.