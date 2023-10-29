Так считает Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Он напомнил, что сам работал преподавателем украинской литературы Николаевского университета.

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Количество часов украинской литературы в школе хотят сократить

Языковой омбудсмен заметил: сейчас предлагают сократить количество часов украинской литературы в школе.

Я этого не поддерживаю, считаю пристрастным, потому что украинская литература наоборот должна быть защищена – увеличением количества часов,

– подчеркнул Креминь.

И добавил, что нужно усиливать поддержку украинских писателей и издание украинской литературы, ведь после 24 февраля 2022 де-факто половина полок украинских библиотек опустела из-за извлечения книг на русском языке. Вместо этого стоит перекрыть это печатью украинской литературы.

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