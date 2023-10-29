Так вважає Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він при цьому нагадав, що сам працював викладачем української літератури Миколаївського університету.

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Кількість годин української літератури у школі хочуть скоротити

Мовний омбудсмен зауважив: зараз пропонують скоротити кількість годин української літератури у школі.

Я цього не підтримую, вважаю упередженим, бо українська література навпаки має бути захищена – збільшенням кількості годин,

– наголосив Кремінь.

І додав, що треба посилювати підтримку українських письменників та видання української літератури, адже після 24 лютого 2022 року де-факто половина полиць українських бібліотек спорожніла через вилучення книжок російською мовою. Натомість варто перекрити це друком української літератури.

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