10 самых популярных фамилий, которые происходят от профессии: найдите свою

10 самых популярных фамилий

Украинская антропонимика приводит ряд фамилий, которые происходят от профессиональной деятельности или ремесла, ими занимались жители тех или иных регионов Украины. Они дошли до нас издавна, и рассказывают о том, чем же занимались украинцы и исторические условия жизни.

Что такое антропонимика Это наука, изучающая фамилии. Антропонимика, в частности, исследует происхождение, развитие, структуру и значение фамилий, а также их роль в обществе.

Стоит заметить, что фамилий, которые происходят от одной профессии может быть несколько, и отличаются они окончаниями -ко, -чук, -ль, -ский/-цкий. А потому носителей их значительно больше. И не забываем, что часть фамилий была русифицирована, путем замены окончаний на русский манер.

Среди 10 самых популярных "профессиональных" фамилий, представителей которых больше всего в Украине, есть:

Мельник Шевченко Коваленко Бондаренко Бойко Ткаченко Кравченко Ковальчук Коваль Олейник

Как видим, эти фамилии отражают профессии, которые были нужны всегда – ткач, кузнец, портной, мельник, сапожник, бондарь. Эти ремесленники изготавливали изделия из дерева, металла, ткани или мололи зерно, управляя таким сложным устройством как мельница. Хорошие умелые мастера ценились всегда, а умения передавались из поколения в поколение. Поэтому можно проследить даже изменение: отец – Мельник, а сын – Мельничук. Со временем эти фамилии стали отдельными.

10 самых популярных фамилий: смотрите видео

На примере таких фамилий можно проследить и ремесла, которые были редкостью, а потому требовали особого мастерства. Или такие, которыми занимались недолго или только в определенном регионе. Например с выпариванием или привозом соли – Чумак / Чумаченко или Солярик / Соляник / Соленик / Солевар.

Такая же ситуация с теми фамилиями, которые связаны с пчеловодством: Бортник – лесное пчеловодство (ульи-борти) или Пасечник / Пасека / Улей – приусадебное пчеловодство. Это ремесло требовало особого умения и любви к насекомым.

И не забываем, что среди популярных "профессиональных" фамилий имеем еще – Стельмах, Гончар, Портной, Пекарь, Мельник, Пастух, Рыбак и другие.

Таких примеров можно найти немало и по ним выяснить чем занимались предки – сельским или лесным хозяйством, служили, имели ремесло или жили за счет определенного промысла.

Входит ли ваша фамилия в 10 самых популярных?